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ЄС погодив продовження економічних санкцій проти росії ще на півроку -ЗМІ

ЄС погодив продовження економічних санкцій проти росії ще на півроку -ЗМІ

Київ • УНН

 • 29015 перегляди

Європейський Союз погодився продовжити економічні санкції проти росії ще на півроку.

Посли Європейського Союзу погодили продовження економічних санкції проти росії ще на півроку. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на платформі Х (колишній Twitter), передає УНН.

Посли ЄС дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій щодо росії  ще на шість місяців. Політичне "зелене світло" вже дано в грудні, але з урахуванням того, що багато рішень ЄС в наші дні "відводять" для інших політичних ігор і вигод, це, принаймні, трохи обнадіює

- написав Йозвяк.

Доповнення

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії наступного місяця.

Як писало видання Politico російська алюмінієва продукція входить до числа товарів, що перебувають у центрі уваги для наступного пакету санкцій ЄС проти росії, однак є значні галузі, такі як ядерна енергія чи СПГ, що є "недоступними".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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