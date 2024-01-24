ЄС погодив продовження економічних санкцій проти росії ще на півроку -ЗМІ

Посли Європейського Союзу погодили продовження економічних санкції проти росії ще на півроку. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на платформі Х (колишній Twitter), передає УНН.

Посли ЄС дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій щодо росії ще на шість місяців. Політичне "зелене світло" вже дано в грудні, але з урахуванням того, що багато рішень ЄС в наші дні "відводять" для інших політичних ігор і вигод, це, принаймні, трохи обнадіює - написав Йозвяк.

Доповнення

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії наступного місяця.

Як писало видання Politico російська алюмінієва продукція входить до числа товарів, що перебувають у центрі уваги для наступного пакету санкцій ЄС проти росії, однак є значні галузі, такі як ядерна енергія чи СПГ, що є "недоступними".