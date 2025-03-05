ЕС рассмотрит вопрос о трибунале для путина на заседании 7 марта
Киев • УНН
Совет юстиции и внутренних дел ЕС рассмотрит вопрос трибунала для российского президента и борьбу с безнаказанностью за военные преступления.
На заседании 7 марта Совет юстиции и внутренних дел Европейского Союза обсудит трибунал для президента террористической страны путина. Об этом сообщает Европейский Совет, передает УНН.
Детали
Согласно информации, одной из основных тем данного заседания станет вопрос о трибунале для российского диктатора путина, а также продолжение обсуждения борьбы с безнаказанностью за преступления, совершенные во время войны в Украине.
Также в повестке дня будет стоять предложение о гармонизации законодательства о неплатежеспособности, что должно стимулировать инвестиции на едином рынке ЕС. Министры юстиции обсудят также верховенство права как основу демократии и дальнейшие шаги для его укрепления в странах-членах.
Другим важным вопросом станет обсуждение Хартии ЕС о основных правах, в частности, касающихся финансирования фундаментальных прав в рамках годового отчета Европейской Комиссии.
Напомним
США отказались называть террористическую страну "агрессором" на встрече по подготовке трибунала против путина. Администрация Трампа не поддержала заявление G7 и может выйти из международных усилий по преследованию рф.
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