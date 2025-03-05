ЄС розгляне питання щодо трибуналу для путіна на засіданні 7 березня

На засіданні 7 березня Рада юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу обговорить трибунал для президента терористичної країни путіна. Про це повідомляє Європейська Рада, передає УНН.

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Згідно з інформацією, однією з основних тем даного засідання стане питання про трибунал для російського диктатора путіна, а також продовження обговорення боротьби з безкарністю за злочини, скоєні під час війни в Україні.

Також на порядку денному стоїть буде стояти пропозиція щодо гармонізації законодавства про неплатоспроможність, що має на меті стимулювати інвестиції на єдиному ринку ЄС. Міністри юстиції обговорять також верховенство права як основи демократії та подальші кроки для його зміцнення у країнах-членах.

Іншим важливим питанням стане обговорення Хартії ЄС про основні права, зокрема щодо фінансування фундаментальних прав у рамках річного звіту Європейської Комісії.

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США відмовилися називати терористичну країну "агресором" на зустрічі з підготовки трибуналу проти путіна. Адміністрація Трампа не підтримала заяву G7 і може вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування рф.

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