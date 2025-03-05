ЄС розгляне питання щодо трибуналу для путіна на засіданні 7 березня

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35498 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 58604 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 60879 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 65227 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 76657 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61177 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59201 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 126851 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82893 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232218 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
72%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 14357 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 13607 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 12794 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15664 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 25530 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95224 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 126851 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232218 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408093 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399757 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15889 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23679 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24505 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26405 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76741 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

ЄС розгляне питання щодо трибуналу для путіна на засіданні 7 березня

Київ • УНН

 • 24755 перегляди

Рада юстиції та внутрішніх справ ЄС розгляне питання трибуналу для російського президента та боротьбу з безкарністю за воєнні злочини.

ЄС розгляне питання щодо трибуналу для путіна на засіданні 7 березня

На засіданні 7 березня Рада юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу обговорить трибунал для президента терористичної країни путіна. Про це повідомляє Європейська Рада, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, однією з основних тем даного засідання стане питання про трибунал для російського диктатора путіна, а також продовження обговорення боротьби з безкарністю за злочини, скоєні під час війни в Україні.

Також на порядку денному стоїть буде стояти пропозиція щодо гармонізації законодавства про неплатоспроможність, що має на меті стимулювати інвестиції на єдиному ринку ЄС. Міністри юстиції обговорять також верховенство права як основи демократії та подальші кроки для його зміцнення у країнах-членах.

Іншим важливим питанням стане обговорення Хартії ЄС про основні права, зокрема щодо фінансування фундаментальних прав у рамках річного звіту Європейської Комісії.

Нагадаємо

США відмовилися називати терористичну країну "агресором" на зустрічі з підготовки трибуналу проти путіна. Адміністрація Трампа не підтримала заяву G7 і може вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування рф.

США можуть вийти з трибуналу проти росії: що відомо про позицію Трампа21.02.25, 20:41 • 39463 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Європейська Рада
Європейський Союз
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46