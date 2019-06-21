ЕС продлил секторальные санкции против России из-за агрессии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Европейский союз решил продлить еще на полгода секторальные экономические санкции против России из-за агрессии в Украине - теперь они будут действовать до 31 января 2020 года. Такое решение приняли лидеры стран-членов ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения Минских договоренностей.
Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.
Напомним, 20 июня Совет Европейского союза продолжил еще на год санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма.
Европейский Совет заявил о своей позиции относительно провокаций Кремля вокруг Украины.