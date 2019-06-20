ЄС на рік продовжив санкції через анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Європейський Союз на один рік продовжив санкції, пов'язані з незаконною анексією Росією Криму і Севастополя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу євроінституції.
"20 червня 2019 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, до 23 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Заходи застосовуються до фізичних осіб і компаній з ЄС. Вони обмежені територією Криму і Севастополя. Санкції включають заборони на:
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- імпорт продукції з Криму або Севастополя в ЄС;
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- інвестиції в Крим або Севастополь;
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- надання туристичних послуг, пов'язаних з Кримомо або Севастополем, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в порти Кримського півострова, окрім випадків крайньої необхідності;
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- експорт певних товарів і технологій для кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах і пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів. Технічна допомога, брокерські, будівельні або інженерні послуги, пов'язані з інфраструктурою в цих секторах, також не повинні надаватися.
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Як зазначено в заяві Високого представника з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені ЄС 17 березня 2019 року, через п'ять років після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією, "ЄС залишається твердим у своїй прихильності суверенітету і територіальній цілісності України. ЄС не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права".
З березня 2014 року ЄС поступово накладає обмежувальні заходи проти Росії у відповідь на цю навмисну дестабілізацію України, включаючи подовжені сьогодні санкції.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС готує нові санкції проти Москви за "паспортизацію" жителів ОРДЛО.