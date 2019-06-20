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ЕС на год продлил санкции из-за аннексии Крыма

Киев • УНН

 • 9467 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Европейский Союз на один год продлил санкции, связанные с незаконной аннексией Россией Крыма и Севастополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу евроинститута.

ЕС на год продлил санкции из-за аннексии Крыма

"20 июня 2019 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Меры применяются к физическим лицам и компаниям из ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Санкции включают запреты на:

  • импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС;
  • инвестиции в Крым или Севастополь;
  • предоставление туристических услуг, связанных с Крымомо или Севастополем, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крымского полуострова, кроме случаев крайней необходимости;
  • экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Техническая помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться.

Как указано в заявлении Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени ЕС 17 марта 2019 года, спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, "ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права".

С марта 2014 года ЕС постепенно налагает ограничительные меры против России в ответ на эту преднамеренную дестабилизацию Украины, включая продленные сегодня санкции. 

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ЕС готовит новые санкции против Москвы за "паспортизацию" жителей ОРДЛО.

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