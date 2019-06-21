ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії через агресію в Україні

КИЇВ. 21 червня. УНН. Європейський союз вирішив продовжити ще на півроку секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні – тепер вони діятимуть до 31 січня 2020 року. Таке рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".