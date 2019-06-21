ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії через агресію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Європейський союз вирішив продовжити ще на півроку секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні – тепер вони діятимуть до 31 січня 2020 року. Таке рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей.
Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.
Нагадаємо, 20 червня Рада Європейського союзу продовжила ще на рік санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму.
Європейська Рада заявила про свою позицію щодо провокацій Кремля навколо України.