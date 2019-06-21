Європейська Рада заявила про свою позицію щодо провокацій Кремля навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Європейська Рада ухвалила висновки, в яких чітко зафіксована позиція офіційного Брюсселя щодо провокативних дій Кремля. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Представництва України в ЄС у Facebook.
Такі висновки опубліковані у прес-релізі на сайті Європейської Ради пізно ввечері 20 червня.
Перше, міститься вимога без жодних додаткових умов звільнити 24 захоплених українських моряків та три судна, а також забезпечити безперешкодний прохід суден Керченською протокою відповідно до міжнародного права.
Друге, засуджується політика РФ з паспортизації на тимчасово окупованих територіях, яка порушує Мінські домовленості. У зв'язку з цим ЄС готовий розглянути додаткові заходи.
Третє, відповідно до положень Резолюції РБ ООН 2166 міститься заклик до РФ до співпраці з метою притягнення до відповідальності чотирьох осіб, відповідальних за жахливу трагедію зі збиттям літака МН17.
Нагадаємо, 20 червня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, до 23 червня 2020 року.