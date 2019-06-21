Европейский Совет заявил о своей позиции относительно провокаций Кремля вокруг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Европейский Совет принял выводы, в которых четко зафиксирована позиция официального Брюсселя относительно провокационных действий Кремля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Представительства Украины в ЕС в Facebook.
Такие выводы опубликованы в пресс-релизе на сайте Европейского Совета поздно вечером 20 июня.
Первое, содержится требование без дополнительных условий освободить 24 захваченных украинских моряков и три судна, а также обеспечить беспрепятственный проход судов по Керченскому проливу в соответствии с международным правом.
Второе, осуждается политика РФ по паспортизации на временно оккупированных территориях, которая нарушает Минские договоренности. В связи с этим ЕС готов рассмотреть дополнительные меры.
Третьих, в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166 содержится призыв к РФ к сотрудничеству с целью привлечения к ответственности четырех лиц, ответственных за ужасную трагедию со сбиванием самолета МН17.
Напомним, 20 июня Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года.