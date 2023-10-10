ЕС продолжит оказывать гуманитарную помощь палестинцам

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"На этом фронте изменений нет. Наши операции по оказанию гуманитарной помощи продолжаются", - заявил спикер Еврокомиссии.

По его словам, помощь будет оказываться "столько, сколько необходимо".

Детали

Ряд стран ЕС выступили против прекращения помощи палестинцам. В частности Франция заявила, что не поддерживает приостановку помощи. "Мы не поддерживаем приостановку помощи, которая напрямую идет на пользу палестинскому народу, и вчера мы четко дали это понять Европейской комиссии", - говорится в заявлении МИД Франции, которое цитирует Reuters.

Также против выступила и Испания. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что палестинские территории, вероятно, будут нуждаться в большей помощи в ближайшем будущем после ХАМАСа на Израиль.

“Все указывает на то, что нам понадобится много гуманитарной помощи, и мы не можем смешивать террористическую группу, такую как ХАМАС, со всем палестинским народом, населением, которое имеет огромные потребности и, судя по изображениям, будет иметь еще больше", - сказал Альбарес в интервью радиостанции Cadena Ser.

Ранее

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил в серии сообщений в социальных сетях, что комиссия приостанавливает все палестинское финансирование до дальнейшего рассмотрения в свете атаки ХАМАС на Израиль. В заявлении, опубликованном после его выступления, Европейская комиссия заявила, что «начинает срочный пересмотр помощи ЕС для Палестины», но «этот пересмотр не касается гуманитарной помощи, предоставляемой в рамках европейских операций по гражданской защите и гуманитарной помощи (ECHO)».

«В дополнение к действующим гарантиям, цель этого пересмотра состоит в том, чтобы гарантировать, что никакое финансирование ЕС косвенно не позволит какой-либо террористической организации совершать нападения на Израиль», — заявила Комиссия, добавив, что «однозначно осуждает террористические атаки ХАМАС против Израиля на выходных».

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель также повторил в понедельник, что пересмотр помощи ЕС Палестине, объявленный Еврокомиссией, «не приостановит надлежащие выплаты».