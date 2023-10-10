ЄС продовжить надавати гуманітарну допомогу палестинцям
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Єврокомісія підтвердила, що продовжить надавати гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Газа і на Західному березі річки Йордан. Про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 10 жовтня, заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі, передає DW, пише УНН.
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"На цьому фронті змін немає. Наші операції з надання гуманітарної допомоги тривають", - заявив речник Єврокомісії.
З його слів допомога надаватиметься "стільки, скільки необхідно".
Деталі
Низка країн ЄС виступили проти припинення допомоги палестинцям. Зокрема Франція заявила, що не підтримує призупинення допомоги. "Ми не підтримуємо призупинення допомоги, яка безпосередньо йде на користь палестинському народу, і вчора ми чітко дали це зрозуміти Європейській Комісії", - йдеться в заяві МЗС Франції, яку цитує Reuters.
Також проти виступила і Іспанія. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що палестинські території, ймовірно, потребуватимуть більшої допомоги в найближчому майбутньому після ХАМАСу на Ізраїль.
“Все вказує на те, що нам знадобиться багато гуманітарної допомоги, і ми не можемо змішувати терористичну групу, таку як ХАМАС, з усім палестинським народом, населенням, яке має величезні потреби і, судячи з зображень, матиме ще більше", - сказав Альбарес в інтерв'ю радіостанції Cadena SER.
Раніше
Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив у серії дописів у соціальних мережах, що Комісія призупиняє все палестинське фінансування до подальшого розгляду у світлі атаки ХАМАС на Ізраїль. У заяві, опублікованій після його виступу, Європейська комісія заявила, що «розпочинає терміновий перегляд допомоги ЄС для Палестини», але «цей перегляд не стосується гуманітарної допомоги, що надається в рамках Європейських операцій з цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO)».
«На додаток до чинних гарантій, мета цього перегляду полягає в тому, щоб гарантувати, що жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволить будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль», — заявила Комісія, додавши, що «однозначно засуджує терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїля на вихідних».
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель також повторив у понеділок, що перегляд допомоги ЄС Палестині, оголошений Єврокомісією, «не призупинить належні виплати».