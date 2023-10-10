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Виплати продовжаться: ЄС відмовився від призупинення допомоги Палестині

Виплати продовжаться: ЄС відмовився від призупинення допомоги Палестині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У понеділок Європейський Союз уточнив, що виплати допомоги палестинцям не будуть призупинені. ЄС був змушений відреагувати на коментар одного з його офіційних осіб, який сказав, що виплати будуть припинені. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Після коментарів єврокомісар з управління кризами Вархелі Янез Ленарч заявив, що гуманітарна допомога палестинцям справді продовжиться. 

«Хоча я рішуче засуджую терористичну атаку ХАМАС, захист цивільних осіб і повага до міжнародного гуманітарного права є вкрай важливими», - сказав Ленарч. «Гуманітарна допомога ЄС палестинцям, які її потребують, триватиме стільки, скільки буде потрібно».

Доповнення 

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив у серії дописів у соціальних мережах, що Комісія призупиняє все палестинське фінансування до подальшого розгляду у світлі атаки ХАМАС на Ізраїль.

У заяві, опублікованій після його виступу, Європейська комісія заявила, що «розпочинає терміновий перегляд допомоги ЄС для Палестини», але «цей перегляд не стосується гуманітарної допомоги, що надається в рамках Європейських операцій з цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO)».

«На додаток до чинних гарантій, мета цього перегляду полягає в тому, щоб гарантувати, що жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволить будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль», — заявила Комісія, додавши, що «однозначно засуджує терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїля на вихідних». 

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель також повторив у понеділок, що перегляд допомоги ЄС Палестині, оголошений Єврокомісією, «не призупинить належні виплати».

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