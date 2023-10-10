Выплаты продолжатся: ЕС отказался от приостановки помощи Палестине

КИЕВ. 10 октября. УНН. В понедельник Европейский Союз уточнил, что выплаты помощи палестинцам не будут приостановлены. ЕС был вынужден отреагировать на комментарий одного из его официальных лиц, который сказал, что выплаты будут прекращены. Об этом пишет CNN, передает УНН.