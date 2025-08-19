$41.260.08
19 августа, 12:26 • 45922 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 74117 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 70385 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 69426 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 43926 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 31577 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 96597 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 72853 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86233 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103693 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

УНН Lite
ЕС продолжит давление на экономику рф, новые санкции будут готовы к следующему месяцу - Каллас

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Европейские страны работают над новым пакетом санкций против россии. Высокий представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что санкции будут готовы к следующему месяцу.

ЕС продолжит давление на экономику рф, новые санкции будут готовы к следующему месяцу - Каллас

Европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против россии из-за ее агрессии против Украины. Об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети Х, пишет УНН.

Единство лидеров ЕС на сегодняшнем виртуальном саммите было ощутимым. Все привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы. ЕС также будет продолжать бороться с военной экономикой России. Следующий пакет санкций против москвы должен быть готов к следующему месяцу

- говорится в сообщении.

По словам Каллас, она поставила эти темы на первое место в повестке дня министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе.

Напомним

Глава Евросовета Антониу Кошта обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие шаги для мира. Европейские страны будут работать над конкретными гарантиями безопасности для Украины.

Ольга Розгон

