ЕС продолжит давление на экономику рф, новые санкции будут готовы к следующему месяцу - Каллас
Киев • УНН
Европейские страны работают над новым пакетом санкций против россии. Высокий представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что санкции будут готовы к следующему месяцу.
Европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против россии из-за ее агрессии против Украины. Об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети Х, пишет УНН.
Единство лидеров ЕС на сегодняшнем виртуальном саммите было ощутимым. Все привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы. ЕС также будет продолжать бороться с военной экономикой России. Следующий пакет санкций против москвы должен быть готов к следующему месяцу
По словам Каллас, она поставила эти темы на первое место в повестке дня министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе.
Напомним
Глава Евросовета Антониу Кошта обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие шаги для мира. Европейские страны будут работать над конкретными гарантиями безопасности для Украины.