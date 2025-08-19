ЄС продовжить тиск на економіку рф, нові санкції будуть готові до наступного місяця - Калас
Київ • УНН
Європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії через її агресію проти України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Каї Каллас у соцмережі Х, пише УНН.
Єдність лідерів ЄС на сьогоднішньому віртуальному саміті була відчутною. Усі віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи. ЄС також продовжуватиме боротися з воєнною економікою росії. Наступний пакет санкцій проти москви має бути готовий до наступного місяця
За словами Каллас, вона поставила ці теми на перше місце в порядку денному міністрів закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня.
Нагадаємо
Голова Євроради Антоніу Кошта обговорив з Володимиром Зеленським подальші кроки для миру. Європейські країни працюватимуть над конкретними гарантіями безпеки для України.