19 серпня, 12:26 • 42749 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 69244 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 65892 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 65210 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 41717 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 30438 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 95898 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72574 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86047 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103603 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
ЄС продовжить тиск на економіку рф, нові санкції будуть готові до наступного місяця - Калас

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Європейські країни працюють над новим пакетом санкцій проти росії. Висока представниця ЄС Каї Каллас повідомила, що санкції будуть готові до наступного місяця.

ЄС продовжить тиск на економіку рф, нові санкції будуть готові до наступного місяця - Калас

Європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії через її агресію проти України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Каї Каллас у соцмережі Х, пише УНН.

Єдність лідерів ЄС на сьогоднішньому віртуальному саміті була відчутною. Усі віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи. ЄС також продовжуватиме боротися з воєнною економікою росії. Наступний пакет санкцій проти москви має бути готовий до наступного місяця

- йдеться у повідомленні.

За словами Каллас, вона поставила ці теми на перше місце в порядку денному міністрів закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня.

Нагадаємо

Голова Євроради Антоніу Кошта обговорив з Володимиром Зеленським подальші кроки для миру. Європейські країни працюватимуть над конкретними гарантіями безпеки для України.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна