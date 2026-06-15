ЕС призвал крупнейшие экономики мира взять на себя ответственность за глобальный экономический порядок

Европейский Союз ожидает от ведущих экономик мира большей ответственности за формирование сбалансированного международного экономического порядка. Об этом перед началом саммита G7 заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает УНН.

По его словам, ЕС приветствует инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по проведению дискуссий о сбалансированном экономическом порядке с привлечением всех ключевых международных игроков.

Крупнейшие экономики мира должны взять на себя ответственность. Европейский Союз уже выполняет свою роль – подчеркнул Кошта.

Он отметил, что ЕС усиливает собственную конкурентоспособность и инвестиционные возможности, реализуя программу "один год – один рынок", а также меры по упрощению регуляторных процедур для бизнеса.

Кошта добавил, что Европейский фонд конкурентоспособности должен стать одним из ключевых инструментов привлечения инвестиций и стимулирования экономического развития.

Макрон будет проповедовать видение более сильной Европы в своей "лебединой песне" на G7 - AFP