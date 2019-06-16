ЕС принял по спецпрограмме 33 тысяч беженцев

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 74643 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 163895 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 136151 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 198879 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 245582 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 209505 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 243721 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207670 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 483891 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240869 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
87%
Популярные новости

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 90071 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 26932 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

13:47 • 19490 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 21735 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

14:24 • 17378 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 259536 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 236777 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 322206 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 483891 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 576182 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 26940 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 198879 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 77885 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74563 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80129 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ЕС принял по спецпрограмме 33 тысяч беженцев

Киев • УНН

 • 9701 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В рамках европейской программы переселения особенно уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тысячи человек. Из них 4,1 тысячи беженцев приняла Германия, сообщил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Аврамопулос изданием медиагруппы Funke в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

ЕС принял по спецпрограмме 33 тысяч беженцев

Он добавил, что в настоящее время Европейский Союз принял лишь две трети обещанной квоты мигрантов.

Германия вообще согласилась принять по этой программе 10 тысячбеженцев. Аврамопулос считает программу ЕС успешной. "Мы безопасно и легально доставляют в Европу людей, которые нуждаются в защите", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФРГ поставит оружия на 1 млрд евро странам-участницам конфликта в Йемене

Введенная в 2017 году программа переселения особенно уязвимых категорий беженцев имеет целью легально и безопасно доставлять их в Европу, спасая от преодоления опасного маршрута Средиземным морем. К октябрю 2019 году в Евросоюз по этой программе планируется переселить не менее 50 тысяч человек из таких стран, как Ливия, Эфиопия, Турция и Иордания.

Еврокомиссия выделяет государствам-членам ЕС, принимающих таких мигрантов, в общем полмиллиарда евро. Добровольно к реализации программы присоединились 16 стран. Беженцев, которых доставляют в ЕС в рамках этого проекта, выбирают совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС ужесточит правила депортации беженцев

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,063.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,633.95