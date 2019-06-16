ЕС принял по спецпрограмме 33 тысяч беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В рамках европейской программы переселения особенно уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тысячи человек. Из них 4,1 тысячи беженцев приняла Германия, сообщил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Аврамопулос изданием медиагруппы Funke в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Он добавил, что в настоящее время Европейский Союз принял лишь две трети обещанной квоты мигрантов.
Германия вообще согласилась принять по этой программе 10 тысячбеженцев. Аврамопулос считает программу ЕС успешной. "Мы безопасно и легально доставляют в Европу людей, которые нуждаются в защите", - подчеркнул он.
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Введенная в 2017 году программа переселения особенно уязвимых категорий беженцев имеет целью легально и безопасно доставлять их в Европу, спасая от преодоления опасного маршрута Средиземным морем. К октябрю 2019 году в Евросоюз по этой программе планируется переселить не менее 50 тысяч человек из таких стран, как Ливия, Эфиопия, Турция и Иордания.
Еврокомиссия выделяет государствам-членам ЕС, принимающих таких мигрантов, в общем полмиллиарда евро. Добровольно к реализации программы присоединились 16 стран. Беженцев, которых доставляют в ЕС в рамках этого проекта, выбирают совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
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