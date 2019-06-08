ЄС посилить правила депортації біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Міністри внутрішніх справ країн ЄС домовилися про посилення правил депортації біженців. Таке рішення ухвалили міністри під час зустрічі в Люксембурзі в п'ятницю, передає УНН з посиланням на DW.
Так, тепер мінімальний термін утримання в депортаційній в'язниці становитиме три місяці, а максимальний - 6 місяців, у виняткових випадках може бути продовжений до року.
Відзначається, що неповнолітні або сім'ї з неповнолітніми дітьми будуть поміщатися в депортаційні в'язниці лише в разі крайньої необхідності.
За рішенням глав МВС країн ЄС, підставою для поміщення біженця в депортаційну в'язницю може стати загроза втечі або спроби мігранта запобігти його видворенню. Ще однією підставою надалі буде "загроза для громадського порядку, громадської або національної безпеки".
Повідомляється, що цей захід покликаний запобігти спробам відкинутих здобувачів притулку сховатися або перебратися в іншу країну ЄС. В якості крайньої міри передбачається можливість видворення таких мігрантів в "будь-яку безпечну третю країну".
Ці плани повинні бути затверджені Європарламентом.
В даний час спроби депортувати біженців часто закінчуються невдачею через відсутність у них документів країни походження, неможливості встановити громадянство мігрантів або незгоди країни походження на їх реадмісію.
Нагадаємо, в квітні 2019 року президент США Дональд Трамп віддав розпорядження про введення нових заходів контролю потоку мігрантів, що намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах.