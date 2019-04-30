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Трамп ужесточает условия допуска беженцев в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В понедельник вечером президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о введении новых мер контроля потока мигрантов, пытающихся получить убежище в Соединенных Штатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В числе мер, которые министерство внутренней безопасности должно осуществить за три месяца, - рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в течение 180 дней со дня подачи, введение оплаты за рассмотрение заявление и предоставление временного разрешения на работу и запрет на выдачу подобных разрешений тем, кто перешел границу незаконно.

"Цель данного меморандума, - говорится в документе, - обеспечить выполнение процедур, связанных с предоставлением убежища и предотвратить гигантские злоупотребления в ходе этого процесса".

Согласно законам, любой человек, запросивший убежище на пограничном пункте на американской границе, имеет право на рассмотрение его запроса, которое может затянуться на несколько лет. Для миллионов нелегалов таким образом открывается дверь в страну.

Подавляющее большинство из них не получают убежища и живут в стране нелегально.

Администрация Трампа предпринимает разные шаги, среди них, возвращение этих людей в Мексику на время рассмотрения заявлений об убежище и сооружение иммиграционных центров, где содержатся соискатели убежища. Однако многие из этих мер были признаны незаконными американскими судами.

Напомним, в марте при незаконном переходе мексикано-американской границы были задержаны 92 000 мигрантов. В марте 2018 года количество задержанных составило около 38 000.

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