Трамп посилює умови допуску біженців в США

У числі заходів, які міністерство внутрішньої безпеки має здійснити за три місяці, - розгляд заяв про надання притулку протягом 180 днів з дня подачі, введення оплати за розгляд заяву та надання тимчасового дозволу на роботу і заборона на видачу подібних дозволів тим, хто перейшов кордон незаконно.

"Мета даного меморандуму, - йдеться в документі, - забезпечити виконання процедур, пов'язаних з наданням притулку і запобігти гігантським зловживанням під час цього процесу".

Відповідно до законів, будь-яка людина, що запросила притулок на прикордонному пункті на американському кордоні, має право на розгляд її запиту, яке може затягнутися на кілька років. Для мільйонів нелегалів таким чином відкривається двері в країну.

Переважна більшість з них не отримують притулку і живуть в країні нелегально.

Адміністрація Трампа робить різні кроки, серед них, повернення цих людей в Мексику на час розгляду заяв про притулок і спорудження імміграційних центрів, де містяться здобувачі притулку. Однак багато з цих заходів були визнані незаконними американськими судами.

Нагадаємо, в березні при незаконному переході мексикансько-американського кордону були затримані 92 тисячі мігрантів. У березні 2018 року кількість заарештованих склало близько 38 тисяч.