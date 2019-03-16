ЗМІ дізналися про схему доставки мігрантів автобусами з Мексики до кордону США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Мексиканські бандитські групи організували контрабандну схему, використовуючи автобуси для доставки гватемалських мігрантів до кордону США. Про це пише The Washington Post з посиланням на доповіді правоохоронних органів США, що опинилися в розпорядженні газети, передає УНН.
Контрабандисти обіцяють мігрантам безпечну поїздку до американського кордону, а також запевняють їх у тому, що здавшись владі США, вони зможуть потрапити на територію Штатів протягом декількох днів. Ціна за поїздку становить до 7 тисяч доларів за одного дорослого та однієї дитини, її тривалість становить 72 години, в дорозі практично не передбачені зупинки. Завдяки цій схемі злочинні угруповання Мексики заробили десятки мільйонів доларів, говориться в доповіді.
Автобуси з мігрантами прибувають в заздалегідь визначені місця висадки, розташовані всього в декількох хвилинах ходьби від кордону США, а чисельність груп біженців часом перевищує 300 дорослих і дітей, відзначає газета. Такі маршрути “мінімізують витрати і максимізують пропускну здатність” на американському кордоні, вказується в доповідях. Чиновники в США назвали цю схему “конвеєром” і попросили мексиканську владу зупинити її, однак вона діє вже протягом декількох місяців.
Нагадуємо, президент США Дональд Трамп вперше наклав вето на рішення конгресу про блокування режиму надзвичайного стану, за допомогою якого американський лідер мав намір отримати кошти на будівництво стіни з Мексикою.