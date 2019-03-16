СМИ узнали о схеме доставки мигрантов автобусами из Мексики к границе США

Контрабандисты обещают мигрантам безопасную поездку до американской границы, а также заверяют их в том, что сдавшись властям США, они смогут попасть на территорию Штатов в течение нескольких дней. Цена за поездку составляет до 7 тысяч долларов за одного взрослого и одного ребенка, ее длительность составляет 72 часа, в пути практически не предусмотрены остановки. Благодаря этой схеме преступные группировки Мексики заработали десятки миллионов долларов, говорится в докладе.

Автобусы с мигрантами прибывают в заранее определенные места высадки, расположенных всего в нескольких минутах ходьбы от границы США, а численность групп беженцев порой превышает 300 взрослых и детей, отмечает газета. Такие маршруты “минимизируют расходы и максимизируют пропускную способность” на американской границе, указывается в докладах. Чиновники в США назвали эту схему “конвейером” и попросили мексиканские власти остановить ее, однако она действует уже на протяжении нескольких месяцев.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп впервые наложил вето на решение конгресса о блокировании режима чрезвычайного положения, с помощью которого американский лидер намеревался получить средства на строительство стены с Мексикой.