Трамп наклав вето на рішення конгресу з режиму НС в США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вперше наклав вето на рішення конгресу про блокування режиму надзвичайного стану, за допомогою якого американський лідер мав намір отримати кошти на будівництво стіни з Мексикою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Тепер палата представників США, в якій більшість утримують демократи, повинна буде знову розглянути резолюцію про скасування режиму надзвичайного стану, це повинно відбутися 26 березня, відзначає агентство.
Перед тим, як накласти вето, президент заявив про “жахливу надзвичайну ситуацію”, яка склалася в країні, а генпрокурор США Вільям Барр назвав дії Трампа законними, вказує агентство.
“Я хотів би подякувати всім великим сенаторам-республіканцям, які хоробро проголосували за міцну прикордонну безпеку і стіну. Це допоможе зупинити злочинність, торгівлю людьми і наркотиками в нашій країні”, — писав Трамп увечері 15 березня у своєму Twitter. Напередодні президент повідомив, що йому “не терпиться накласти вето” на резолюцію по режиму НС на мексиканському кордоні.
Як повідомляв УНН, Трамп відреагував на “провал” в конгресі свого рішення про режим НС.