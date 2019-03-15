Трамп відреагував на "провал" в конгресі свого рішення про режим НС

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп незабаром після того, як сенат, де більшість у республіканців, схвалив резолюцію щодо скасування режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою поспішив відреагувати на це на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.