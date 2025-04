Трамп відреагував на "провал" в конгресі свого рішення про режим НС

“Вето!” — написав коротко президент США у відповідь на підсумки голосування. Приблизно через півгодини він написав більш розгорнутий коментар. “Мені не терпиться накласти вето на щойно прийняту Резолюцію, яка просувається демократами, що відкриє кордони разом зі зростанням злочинності, наркотрафіку та контрабандою, які хлинуть в нашу країну”, — написав Трамп, подякувавши при цьому тим республіканцям, хто віддав свої голоси проти цієї резолюції.

Голосування в сенаті завершилося 59 голосами “за” резолюцію і 41 голосом “проти”. Раніше в четвер резолюція була схвалена палатою представників, де більшість у демократів.

Таким чином конгрес виступив проти режиму НС на кордоні в Мексикою, який за задумом Трампа дозволяє йому використовувати з бюджету гроші, призначені на інші цілі, для реалізації будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 березня 2019 р.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 березня 2019 р.

Помічник спікера Палати представників заявив, що, швидше за все, буде проведено голосування, щоб спробувати скасувати вето Трампа. Голосування може відбутися 26 березня після того, як законодавці повернуться після тижневої перерви. Для того, щоб скасувати вето президента знадобиться дві третини голосів в обох палатах конгресу. У разі якщо голосуванням в конгресі не вдасться скасувати президентське вето, питання може бути вирішене в суді, зауважує Reuters.