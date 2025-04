Трамп отреагировал на "провал" в конгрессе своего решения о режиме ЧС

“Вето!” — написал коротко президент США в ответ на итоги голосования. Спустя примерно полчаса он написал более развернутый комментарий. “Мне не терпится наложить вето на только что принятую Резолюцию, продвигаемую демократами, которая откроет границы вместе с ростом преступности, наркотрафика и контрабандой, которые хлынут в нашу страну”, — написал Трамп, поблагодарив при этом тех республиканцев, кто отдал свои голоса против этой резолюции.

Голосование в сенате завершилось 59 голосами “за” резолюцию и 41 голосом “против”. Ранее в четверг резолюция была одобрена палатой представителей, где большинство у демократов.

Таким образом конгресс выступил против режима ЧП на границе в Мексикой, который по замыслу Трампа позволяет ему использовать из бюджета деньги, предназначенные на иные цели, для реализации строительства стены на границе с Мексикой.

VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 березня 2019 р.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 березня 2019 р.

Помощник спикера Палаты представителей заявил, что, скорее всего, будет проведено голосование, чтобы попытаться отменить вето Трампа. Голосование может состояться 26 марта после того, как законодатели вернутся после недельного перерыва. Для того, чтобы отменить вето президента понадобится две трети голосов в обеих палатах конгресса. В случае если голосованием в конгрессе не удастся отменить президентское вето, вопрос может быть решен в суде, замечает Reuters.