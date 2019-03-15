Трамп наложил вето на решение Конгресса по режима ЧП в США

Теперь палата представителей США, в которой большинство удерживают демократы, должна будет вновь рассмотреть резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения, это должно произойти 26 марта, отмечает агентство.

Перед тем, как наложить вето, президент заявил о “ужасной чрезвычайной ситуации”, которая сложилась в стране, а генпрокурор США Уильям Барр назвал действия Трампа законными, указывает агентство.

“Я хотел бы поблагодарить всех великих сенаторов-республиканцев, которые храбро проголосовали за прочную пограничную безопасность и стену. Это поможет остановить преступность, торговлю людьми и наркотиками в нашей стране”, — писал Трамп вечером 15 марта в своем Twitter. Накануне президент сообщил, что ему “не терпится наложить вето” на резолюцию по режиму ЧП на мексиканской границе.

Как сообщал УНН, Трамп отреагировал на “провал” в конгрессе своего решения о режиме ЧС.