ЕС ужесточит правила депортации беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Министры внутренних дел стран ЕС договорились об ужесточении правил депортации беженцев. Такое решение приняли министры в ходе встречи в Люксембурге в пятницу, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, теперь минимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять три месяца, а максимальный – 6 месяцев, в исключительных случаях может быть продлен до года.
Отмечается, что несовершеннолетние или семьи с несовершеннолетними детьми будут помещаться в депортационные тюрьмы лишь в случае крайней необходимости.
По решению глав МВД стран ЕС, основанием для помещения беженца в депортационную тюрьму может стать угроза бегства или попытки мигранта предотвратить его выдворение. Еще одним основанием впредь будет "угроза для общественного порядка, общественной или национальной безопасности".
Сообщается, что эта мера призвана предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС. В качестве крайней мере предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну".
Эти планы должны быть утверждены Европарламентом.
В настоящее время попытки депортировать беженцев часто оканчиваются неудачей из-за отсутствия у них документов страны происхождения, невозможности установить гражданство мигрантов или несогласия страны происхождения на их реадмиссию.
Напомним, в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о введении новых мер контроля потока мигрантов, пытающихся получить убежище в Соединенных Штатах.