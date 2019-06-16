ЄС прийняв за спецпрограмою 33 тисячі біженців

КИЇВ. 16 червня. УНН. У рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького Сходу до ЄС прибули вже 32,7 тисячі людей. З них 4,1 тисячі біженців прийняла Німеччина, повідомив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос виданням медіагрупи Funke у неділю, 16 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.