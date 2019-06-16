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ФРН поставить зброї на 1 млрд євро країнам-учасницям конфлікту в Ємені

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. З початку 2019 року уряд Німеччини схвалив постачання зброї на суму понад один мільярд євро альянсу під керівництвом Саудівської Аравії, який бере участь у військових діях в Ємені. Незважаючи на експортні обмеження в коаліційній угоді між ХДС/ХСС і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), тільки з 1 січня по 5 червня було затверджено 13 експортних поставок на 801,8 мільйона євро Єгипту і 43 поставки в ОАЕ на суму в 206, 1 мільйона євро. Такі дані містяться в неділю, 16 червня, у відповіді міністерства економіки на запит депутата Омід Нуріпура з партії “Союз 90/зелені”. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

ФРН поставить зброї на 1 млрд євро країнам-учасницям конфлікту в Ємені

Уряд ФРН також схвалив дві угоди з Саудівською Аравією, хоча з листопада 2018 року в відношенні цієї країни фактично діє повна заборона на експорт зброї. В даному випадку мова йде про постачання спеціальних позашляховиків на 831 тис євро, про що повідомив представник міністерства економіки Німеччини Ульріх Нусбаум. В цілому було схвалено 122 поставки оборонних товарів загальною сумою в 1,1 мільярда євро. Одержувачами значаться вісім країн.

Саудівська Аравія в 2015 році сформувала коаліцію мета якої — підтримка уряду Ємену в боротьбі проти заколотників-шиїтів, яких спонсує Іран. Війна спровокувала найбільшу гуманітарну кризу в найбіднішій країні на Аравійському півострові.

Раніше соціал-демократи наполягали на припиненні експорту в країни, залучені у війну. Партнери по правлячій коаліції в Німеччині погодилися на це тільки при набагато слабшому формулюванні. Було визначено, що поставки зброї в країни, що “безпосередньо” беруть участь у військових діях були заборонені, а на вже схвалені угоди були введені виключення. У листопаді 2018 року послідувала повна заборона на експорт в Саудівську Аравію після вбивства журналіста Джамала Хашкаджі, який різко критикував уряд Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у лютому минулого року Велика Британія, Німеччина, США та Франція звинуватили Іран у постачанні зброї до Ємену.

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