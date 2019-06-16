ФРН поставить зброї на 1 млрд євро країнам-учасницям конфлікту в Ємені

КИЇВ. 16 червня. УНН. З початку 2019 року уряд Німеччини схвалив постачання зброї на суму понад один мільярд євро альянсу під керівництвом Саудівської Аравії, який бере участь у військових діях в Ємені. Незважаючи на експортні обмеження в коаліційній угоді між ХДС/ХСС і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), тільки з 1 січня по 5 червня було затверджено 13 експортних поставок на 801,8 мільйона євро Єгипту і 43 поставки в ОАЕ на суму в 206, 1 мільйона євро. Такі дані містяться в неділю, 16 червня, у відповіді міністерства економіки на запит депутата Омід Нуріпура з партії “Союз 90/зелені”. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.