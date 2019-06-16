ФРГ поставит оружия на 1 млрд евро странам-участницам конфликта в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. С начала 2019 года правительство Германии одобрило поставки оружия на сумму более одного миллиарда евро альянсу под руководством Саудовской Аравии, который участвует в военных действиях в Йемене. Несмотря на экспортные ограничения в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), только с 1 января по 5 июня было утверждено 13 экспортных поставок на 801,8 миллиона евро Египту и 43 поставки в ОАЭ на сумму в 206,1 миллиона евро. Такие данные содержатся в воскресенье, 16 июня, в ответе министерства экономики на запрос депутата Омида Нурипура из партии “Союз 90/зеленые”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Правительство ФРГ также одобрило две сделки с Саудовской Аравией, хотя с ноября 2018 года в отношении этой страны фактически действует полный запрет на экспорт оружия. В данном случае речь идет о поставке специальных внедорожников на 831 тысячу евро, о чем сообщил представитель министерства экономики Германии Ульрих Нусбаум. В общей сложности были одобрены 122 поставки оборонных товаров общей суммой в 1,1 миллиарда евро. Получателями значатся восемь стран.
Саудовская Аравия в 2015 году сформировала коалицию цель которой — поддержка правительства Йемена в борьбе против мятежников-шиитов, которых спонсирует Иран. Война спровоцировала крупнейшый гуманитарный кризис в самой бедной стране на Аравийском полуострове.
Ранее социал-демократы настаивали на прекращении экспорта в страны, вовлеченные в войну. Партнеры по правящей коалиции в Германии согласились на это только при гораздо более слабой формулировке. Было определено, что поставки оружия в страны, что “непосредственно” участвуют в военных действиях были запрещены, а на уже одобрены сделки были введены исключения. В ноябре 2018 года последовал полный запрет на экспорт в Саудовскую Аравию после убийства журналиста Джамала Хашкаджи, который резко критиковал правительство Саудовской Аравии.
Напомним, в феврале прошлого года Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен.