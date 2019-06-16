ФРГ поставит оружия на 1 млрд евро странам-участницам конфликта в Йемене

КИЕВ. 16 июня. УНН. С начала 2019 года правительство Германии одобрило поставки оружия на сумму более одного миллиарда евро альянсу под руководством Саудовской Аравии, который участвует в военных действиях в Йемене. Несмотря на экспортные ограничения в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), только с 1 января по 5 июня было утверждено 13 экспортных поставок на 801,8 миллиона евро Египту и 43 поставки в ОАЭ на сумму в 206,1 миллиона евро. Такие данные содержатся в воскресенье, 16 июня, в ответе министерства экономики на запрос депутата Омида Нурипура из партии “Союз 90/зеленые”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.