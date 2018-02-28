Велика Британія, Німеччина, США та Франція звинуватили Іран у постачанні зброї до Ємену

У спільній заяві чотири країни заявили про те, що дії, які порушують рішення Ради Безпеки, можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Висновки про причетність Ірану до порушень збройового ембарго, введеного в відношенні Ємену, містяться в останній доповіді групи експертів ООН, які проаналізували фрагменти балістичної ракети, запущеної йеменськими бунтівниками по Ер-Ріяду в листопаді минулого року, а також інше озброєння і устаткування, що знаходиться в розпорядженні американської сторони. Фахівці прийшли до висновку, що зброя була ввезена в Ємен після того, як у 2015 році по відношенню до країни було введено збройне ембарго. При цьому іранська сторона, на думку експертів, “не прийняла необхідних заходів для запобігання прямих або непрямих постачань, продажу або передачі” військового обладнання і технологій. Як підкреслюється в доповіді, Тегеран не надав ООН пояснень, як ця зброя могла потрапити до Ємену.

У письмовій заяві, поширеній постпредставництвом США, вітається публікація доповіді групи експертів, а також висловлюється “глибока стурбованість її висновком про те, що Іран не виконує умов збройного ембарго”. “Ми засуджуємо непокору Ірану, описану групою експертів, яка представляє серйозні ризики для світу і стабільності в регіоні. Ми закликаємо Іран негайно припинити всю діяльність, яка суперечить або порушує положення резолюції Ради Безпеки”, — підкреслили чотири західні країни.

Вони попередили, що порушення резолюції з боку Ірану посилюють загрозу виникнення регіонального конфлікту. Коментуючи висновки експертів про порушення міжнародного гуманітарного права під час протистояння в Ємені, Велика Британія, Німеччина, США і Франція закликали усіх учасників бойових дій дотримуватися своїх зобов’язань, в тому числі забезпечити “безпечний і безперешкодний доступ” для доставки в країну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Російська Федерація ветувала в Раді безпеки ООН ініційований країнами Заходу проект резолюції щодо тиску на Іран у зв’язку з можливим порушенням Тегераном ембарго ООН на постачання зброї повстанцям у Ємені.