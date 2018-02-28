Велика Британія, Німеччина, США та Франція звинуватили Іран у постачанні зброї до Ємену

ukru
Ексклюзив
08:19 • 8040 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Ексклюзив
07:23 • 40725 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 72451 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 67753 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 256099 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 245802 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 387211 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 258581 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 369838 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228929 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
47 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 96091 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 95326 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 59618 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 72995 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 66483 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 72465 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 66483 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 183162 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 256107 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 387218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 113460 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 104254 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 135860 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 152795 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 157666 перегляди
Актуальне
Велика Британія, Німеччина, США та Франція звинуватили Іран у постачанні зброї до Ємену

Велика Британія, Німеччина, США та Франція звинуватили Іран у постачанні зброї до Ємену

Київ • УНН

 • 9247 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати і Франція засудили поставки Іраном зброї повстанцям-хуситам в Ємені, вимагаючи від Тегерана припинити подібну діяльність, причетність до якої влада Ісламської Республіки категорично заперечує. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

У спільній заяві чотири країни заявили про те, що дії, які порушують рішення Ради Безпеки, можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Висновки про причетність Ірану до порушень збройового ембарго, введеного в відношенні Ємену, містяться в останній доповіді групи експертів ООН, які проаналізували фрагменти балістичної ракети, запущеної йеменськими бунтівниками по Ер-Ріяду в листопаді минулого року, а також інше озброєння і устаткування, що знаходиться в розпорядженні американської сторони. Фахівці прийшли до висновку, що зброя була ввезена в Ємен після того, як у 2015 році по відношенню до країни було введено збройне ембарго. При цьому іранська сторона, на думку експертів, “не прийняла необхідних заходів для запобігання прямих або непрямих постачань, продажу або передачі” військового обладнання і технологій. Як підкреслюється в доповіді, Тегеран не надав ООН пояснень, як ця зброя могла потрапити до Ємену.

У письмовій заяві, поширеній постпредставництвом США, вітається публікація доповіді групи експертів, а також висловлюється “глибока стурбованість її висновком про те, що Іран не виконує умов збройного ембарго”. “Ми засуджуємо непокору Ірану, описану групою експертів, яка представляє серйозні ризики для світу і стабільності в регіоні. Ми закликаємо Іран негайно припинити всю діяльність, яка суперечить або порушує положення резолюції Ради Безпеки”, — підкреслили чотири західні країни.

Вони попередили, що порушення резолюції з боку Ірану посилюють загрозу виникнення регіонального конфлікту. Коментуючи висновки експертів про порушення міжнародного гуманітарного права під час протистояння в Ємені, Велика Британія, Німеччина, США і Франція закликали усіх учасників бойових дій дотримуватися своїх зобов’язань, в тому числі забезпечити “безпечний і безперешкодний доступ” для доставки в країну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Російська Федерація ветувала в Раді безпеки ООН ініційований країнами Заходу проект резолюції щодо тиску на Іран у зв’язку з можливим порушенням Тегераном ембарго ООН на постачання зброї повстанцям у Ємені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,456.90
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,074.79
Ethereum
$2,027.48