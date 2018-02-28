Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63978 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78367 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81080 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107619 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100459 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111554 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134334 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен

Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен

Киев  •  УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Великобритания, Германия, Соединенные Штаты и Франция осудили поставки Ираном оружия повстанцам-хуситам в Йемене, требуя от Тегерана прекратить подобную деятельность, причастность к которой власти Исламской Республики категорически отрицают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В совместном заявлении четыре страны заявили о том, что действия, которые нарушают решение Совета Безопасности, могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Выводы о причастности Ирана к нарушениям оружейного эмбарго, введенного в отношении Йемена, содержатся в последнем докладе группы экспертов ООН, которые проанализировали фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду в ноябре прошлого года, а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. Специалисты пришли к выводу, что оружие было ввезено в Йемен после того, как в 2015 году по отношению к стране было введено оружейное эмбарго. При этом иранская сторона, по мнению экспертов, “не приняла необходимых мер для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи” военного оборудования и технологий. Как подчеркивается в докладе, Тегеран не предоставил ООН объяснений, как это оружие могло попасть в Йемен.

В письменном заявлении, распространенном постпредставительство США, приветствуется публикация доклада группы экспертов, а также выражается “глубокая обеспокоенность её выводом о том, что Иран не выполняет условий эмбарго”. “Мы осуждаем неповиновение Ирана, описанное группой экспертов, которое представляет серьезные риски для мира и стабильности в регионе. Мы призываем Иран немедленно прекратить всю деятельность, противоречащую или нарушающую положения резолюции Совета Безопасности”, - подчеркнули четыре западные страны.

Они предупредили, что нарушение резолюции со стороны Ирана усиливают угрозу возникновения регионального конфликта. Комментируя выводы экспертов о нарушении международного гуманитарного права во время противостояния в Йемене, Великобритания, Германия, США и Франция призвали всех участников боевых действий соблюдать свои обязательства, в том числе обеспечить “безопасный и беспрепятственный доступ” для доставки в страну гуманитарной помощи.

Напомним, Россия ветировал в Совете безопасности ООН инициированный странами Запада проект резолюции по давлению на Иран в связи с возможным нарушением Тегераном эмбарго ООН на поставки оружия повстанцам в Йемене.

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