Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен

В совместном заявлении четыре страны заявили о том, что действия, которые нарушают решение Совета Безопасности, могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Выводы о причастности Ирана к нарушениям оружейного эмбарго, введенного в отношении Йемена, содержатся в последнем докладе группы экспертов ООН, которые проанализировали фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду в ноябре прошлого года, а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. Специалисты пришли к выводу, что оружие было ввезено в Йемен после того, как в 2015 году по отношению к стране было введено оружейное эмбарго. При этом иранская сторона, по мнению экспертов, “не приняла необходимых мер для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи” военного оборудования и технологий. Как подчеркивается в докладе, Тегеран не предоставил ООН объяснений, как это оружие могло попасть в Йемен.

В письменном заявлении, распространенном постпредставительство США, приветствуется публикация доклада группы экспертов, а также выражается “глубокая обеспокоенность её выводом о том, что Иран не выполняет условий эмбарго”. “Мы осуждаем неповиновение Ирана, описанное группой экспертов, которое представляет серьезные риски для мира и стабильности в регионе. Мы призываем Иран немедленно прекратить всю деятельность, противоречащую или нарушающую положения резолюции Совета Безопасности”, - подчеркнули четыре западные страны.

Они предупредили, что нарушение резолюции со стороны Ирана усиливают угрозу возникновения регионального конфликта. Комментируя выводы экспертов о нарушении международного гуманитарного права во время противостояния в Йемене, Великобритания, Германия, США и Франция призвали всех участников боевых действий соблюдать свои обязательства, в том числе обеспечить “безопасный и беспрепятственный доступ” для доставки в страну гуманитарной помощи.

Напомним, Россия ветировал в Совете безопасности ООН инициированный странами Запада проект резолюции по давлению на Иран в связи с возможным нарушением Тегераном эмбарго ООН на поставки оружия повстанцам в Йемене.