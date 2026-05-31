ЕС обсуждает заморозку нефтяных ограничений для россии на фоне войны с Ираном
Киев • УНН
Евросоюз рассматривает фиксацию лимита цены на нефть рф из-за роста стоимости топлива. Меры могут войти в 21-й пакет санкций против агрессора.
Европейский Союз рассматривает возможность временно заморозить действующий ценовой потолок на российскую нефть из-за резкого роста мировых цен на фоне войны с Ираном и ограничений судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
На данный момент предельная цена на российскую нефть марки Urals составляет 44,10 доллара за баррель. Она автоматически пересматривается каждые шесть месяцев и должна оставаться на 15% ниже средней рыночной стоимости. По оценкам источников агентства, следующий пересмотр в июле мог бы поднять лимит как минимум до 65 долларов за баррель.
В Брюсселе обсуждают несколько вариантов: оставить нынешний предел без изменений, отложить автоматическое повышение до конца года или ограничить новый порог уровнем в 60 долларов, который ранее согласовала "Группа семи". Ограничение запрещает европейским компаниям страховать и транспортировать российскую нефть, проданную дороже установленного лимита.
По данным Bloomberg, эти меры могут войти в 21-й пакет санкций ЕС против россии. Также рассматриваются ограничения в отношении дополнительных банков, нефтетрейдеров, криптооператоров и около 20 судов так называемого "теневого флота", который москва использует для обхода нефтяных санкций. Окончательное решение потребует единогласной поддержки всех государств-членов Евросоюза.
