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ЕС обсудит эмбарго на российскую нефть - Reuters

ЕС обсудит эмбарго на российскую нефть - Reuters

Киев • УНН

 • 128757 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. ЕС обсудит пятый пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, в частности, речь пойдет об эмбарго на российскую нефть, президент США Джо Байден присоединится к переговорам, пишет Reuters, информирует УНН.

Цитата

"Правительства стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о том, вводить ли нефтяное эмбарго в отношении россии в связи с ее вторжением в Украину, на фоне того, как на этой неделе они будут собираться с президентом США Джо Байденом на серию саммитов, призванных усилить ответ Запада Москве", - пишет издание.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, и предлагается много новых имен", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Детали

Правительства ЕС начнут обсуждение между министрами иностранных дел в понедельник, перед тем, как Байден прибудет в Брюссель в четверг на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате Группы семи (G7), включая Японию.

Как указано, стремясь добиться вывода войск из Украины президентом россии Владимиром Путиным, ЕС вместе с западными союзниками уже ввел ряд карательных санкций, включая замораживание активов российского центрального банка. Кремль до сих пор не изменил курса в отношении Украины из-за четырех раундов санкций ЕС, введенных за последние три недели, в том числе в отношении 685 россиян и белорусов, а также в отношении российских секторов финансов и торговли.

"Это ставит перед блоком экономически самый трудный выбор: нацеливаться ли на российскую нефть, как это сделали Соединенные Штаты и Великобритания, но не ЕС, состоящий из 27 стран, учитывая его зависимость от российского газа", - отмечает издание.

Дипломаты сообщили изданию, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на эмбарго как на следующем логическом шаге, тогда как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за и так высоких цен на энергоносители в Европе.

Болгария, которая почти полностью зависит от поставок газа от российского "Газпрома", заявила, что может добиваться отказа.

Все решения по санкциям ЕС требуют консенсуса. Голос Франции, председательствующей в Совете ЕС, вероятно, окажется решающим, пишет издание.

Дипломаты заявили, что российская химическая атака в Украине или мощная бомбардировка столицы - Киева - может стать причиной энергетического эмбарго.

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что против рф будут введены новые санкции.

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