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Кулеба: на следующей неделе против россии ожидаются новые санкции

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что против рф будут введены новые санкции. Об этом он сказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", — отметил он.

Детали

Также Кулеба добавил, что разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.

Он отметил такое направление работы, как побуждение международных компаний прекратить работу в россии.

"Эти компании включают как крупные продуктовые вроде Nestle или Danone, или Unilever - бытовой химии, или есть очень точечные компании, например, без которых россия не сможет делать свои ракеты такими, чтобы они летали и попадали в цели. Мы работаем по всему спектру этих компаний, со всеми", - заявил глава МИД.

Напомним

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