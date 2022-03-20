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Від SWIFT відключили три білоруські банки

Від SWIFT відключили три білоруські банки

Київ • УНН

 • 124588 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Банк розвитку Білорусі, "Білагропромбанк", а також банк "Дабрабит" офіційно відключені від системи SWIFT. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, передає УНН.

Деталі 

Як зазначається, із 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Білагропромбанку".

10 березня у "Білагропромбанку" заявили, що банк продовжить роботу "у штатному режимі", незважаючи на "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій".

11 березня в Банку розвитку Білорусі назвали відключення від SWIFT "тимчасовим", а також повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань". 

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