Від SWIFT відключили три білоруські банки

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Як зазначається, із 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Білагропромбанку".

10 березня у "Білагропромбанку" заявили, що банк продовжить роботу "у штатному режимі", незважаючи на "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій".

11 березня в Банку розвитку Білорусі назвали відключення від SWIFT "тимчасовим", а також повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

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