"Вконтакті" зламали та розіслали користувачам правдиву інформацію про війну Росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російську соцмережу "Вконтакті" зламали та розіслали користувачам правдиву інформацію про війну Росії проти України. Людей закликали виходити на протести. Про це повідомляють користувачі соцмережі, передає УНН.
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Автори повідомлення закликають росіян виходити на площу своїх міст і вимагати зупинити війну, відставки Путіна.
"Зупиніть війну зараз, щоб вона не прийшла до вас", - наголошується у повідомленні.
У повідомленні йдеться про те, що Росія почала війну проти України, тоді як в РФ є багато проблем і її чекає дефолт.
Також зазначається кількість загиблих українців та втрати окупантів. Користувачів попередили, що соціальна мережа зламана, а всі дані та листування передані до відповідних органів. Тих, у кого на аватарках символ "Z", можуть вважати злочинцем і оголосити у міжнародний розшук. Надалі вони можуть бути затримані у будь-якій країні світу.
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