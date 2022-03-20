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"Вконтакте" взломали и разослали пользователям правдивую информацию о войне России против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Российскую соцсеть "Вконтакте" взломали и разослали пользователям правдивую информацию о войне России против Украины. Людей призвали выходить на протесты. Об этом сообщают пользователи соцсети, передает УНН.

Детали

Авторы сообщения призывают россиян выходить на площади своих городов и требовать остановить войну, отставки Путина.

"Остановите войну сейчас, чтобы она не пришла к вам", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится о том, что Россия начала войну против Украины, тогда как в РФ есть много проблем и ее ждет дефолт.

Также отмечается количество погибших украинцев и потери оккупантов. Пользователей предупредили, что социальная сеть взломана, а все данные и переписка переданы в соответствующие органы. Тех, у кого на аватарках символ "Z", могут считать преступником и объявить в международный розыск. В дальнейшем они могут быть задержаны в любой стране мира.

Напомним

Anonymous "положили" сайт ФСБ РФ.

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