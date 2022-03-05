Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу сайту російської федеральної служби безпеки. Про це йдеться на сторінці організації в Twitter, передає УНН.
Деталі
Anonymous продовжують кібервійну проти окупантів.
При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку. Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.
Нагадаємо
Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Anonymous зламали вже 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі.
Bye https://t.co/uLDYvlVLGT#OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/05s4p0a7n3— Anonymous (@YourAnonNews) March 5, 2022