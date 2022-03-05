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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53779 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

Київ • УНН

 • 146494 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу сайту російської федеральної служби безпеки. Про це йдеться на сторінці організації в Twitter, передає УНН.

Деталі

Anonymous продовжують кібервійну проти окупантів.

При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку. Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

Нагадаємо

Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Anonymous зламали вже 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі.

Bye https://t.co/uLDYvlVLGT#OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/05s4p0a7n3

— Anonymous (@YourAnonNews) March 5, 2022

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