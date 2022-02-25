Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну владі РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення The Anonymous в Twitter.
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“В цей час Anonymous бере участь в операціях проти РФ. Наші операції спрямовані проти російського уряду. Неминуче, що приватний сектор, швидше за все, теж буде порушено”, — йдеться в повідомленні.
Також хакери заявили, що розкажуть правду про колективні дії Росії.
“Ми хочемо, щоб російський народ зрозумів, що ми знаємо, що йому важко виступати проти свого диктатора, побоюючись репресій. Ми хочемо тільки миру в усьому світі. Ми хочемо майбутнього для всього людства. Тому це повністю направлено проти дій російського уряду і Путіна”, — зазначили хакери.
Вони наголосили, що росіянам пора об’єднається і сказати “Ні війні Путіна”.
“Поставте себе на місце українців, яких бомблять прямо зараз. Разом ми можемо змінити світ, ми можемо протистояти чому завгодно. Прийшов час російському народу об’єднатися і сказати “Ні війні Володимира Путіна”, — додали вони.
Доповнення
Наразі не працюють сайти Міноборони РФ та сайт Кремля, а також сайт російського пропагандистського ресурсу RT.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.