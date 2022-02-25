Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну властям РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российским властям. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение The Anonymous в Twitter.
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“В это время Anonymous участвует в операциях против РФ. Наши операции направлены против российского правительства. Неизбежно, что частный сектор, скорее всего, тоже будет затронут”, — говорится в сообщении.
Также хакеры заявили, что расскажут правду о коллективных действиях России.
“Мы хотим, чтобы русский народ понял, что мы знаем, что ему трудно выступать против своего диктатора, опасаясь репрессий. Мы хотим только мира во всем мире. Мы хотим будущего для всего человечества. Поэтому это полностью направлено против действий российского правительства и Путина”, — отметили хакеры.
Они подчеркнули, что русским пора объединится и сказать “Нет войне Путина”.
“Поставьте себя на место украинцев, которых бомбят прямо сейчас. Вместе мы можем изменить мир, мы можем противостоять чему угодно. Пришло время российскому народу объединиться и сказать “Нет войне Владимира Путина”, — добавили они.
Дополнение
Сейчас не работают сайты Минобороны РФ и сайт Кремля, а также сайт российского пропагандистского ресурса RT.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.