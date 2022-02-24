Путін оголосив про початок воєнної операції на Донбасі і зажадав від українських військових скласти зброю.
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін призвав українських військових скласти зброю. Про це повідомив він під час свого звернення вранці, інформує УНН.
Деталі
Сьогодні зранку президент Росії у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію із захисту Донбасу" .
"Мною прийнято рішення про спеціальну військову операцію", - сказав Путін.
Водночас він сказав, що, до планів РФ не входить окупація України.
Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто захищатиме Україну, отримає таку відповідь, якої ще не було.
"Мушу звернутися до військових України, ви давали присягу народу, а не хунті, закликаю негайно скласти зброю та йти додому", — сказав Путін.