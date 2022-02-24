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The Washington Post

Путін оголосив про початок воєнної операції на Донбасі і зажадав від українських військових скласти зброю.

Путін оголосив про початок воєнної операції на Донбасі і зажадав від українських військових скласти зброю.

Київ • УНН

 • 2337313 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін призвав українських військових скласти зброю. Про це повідомив він під час свого звернення вранці, інформує УНН

Деталі

Сьогодні зранку президент Росії у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію із захисту Донбасу" .

"Мною прийнято рішення про спеціальну військову операцію", - сказав Путін.

Водночас він сказав, що, до планів РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто захищатиме Україну, отримає таку відповідь, якої ще не було.

"Мушу звернутися до військових України, ви давали присягу народу, а не хунті, закликаю негайно скласти зброю та йти додому", — сказав Путін.

Українські Національні Новини

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