Anonymous "положили" сайт ФСБ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской федеральной службы безопасности. Об этом говорится на странице организации в Twitter, передает УНН.
Детали
Anonymous продолжают кибервойну против оккупантов.
При переходе по адресу сайта появляется сообщение об ошибке. Предположительно, хакеры провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.
Напомним
Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российским властям. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.
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Byehttps://t.Co/uLDYvlVLGT#OpRussia#Anonymouspic.twitter.com/05s4p0a7n3— Anonymous (@YourAnonNews)March 5, 2022