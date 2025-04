Anonymous зламали вже 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі

Цитата

"Після оголошення "кібервійни" злочинному режиму Кремля на підтримку України Anonymous зламав понад 2500 вебсайтів російської та білоруської влади, державних ЗМІ, банків, лікарень, аеропортів, компаній і проросійських "хакерських груп", – ідеться у повідомленні.

#OpRussia: Since declaring 'cyber war' on Kremlin's criminal regime, #Anonymous has hacked over 2500 websites of Russian Belarusian gov't, state media outlets, banks, hospitals, airports, companies pro-russian 'hacking group' in support of #Ukraine. #FckPutin #FreeUkraine pic.twitter.com/NJZiLx5c0d

— Anonymous TV

Нагадаємо

На території Росії почали блокувати сайти незалежних ЗМІ. Першими під заборону потрапили Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle.