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Anonymous зламали вже 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі

Anonymous зламали вже 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі

Київ • УНН

 • 300723 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Міжнародна хакерська група Anonymous з початку вторгнення РФ в Україну вже зламала 2,5 тисячі російських та білоруських сайтів на знак підтримки. Про це хакери повідомили у Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Після оголошення "кібервійни" злочинному режиму Кремля на підтримку України Anonymous зламав понад 2500 вебсайтів російської та білоруської влади, державних ЗМІ, банків, лікарень, аеропортів, компаній і проросійських "хакерських груп", – ідеться у повідомленні.

#OpRussia: Since declaring 'cyber war' on Kremlin's criminal regime, #Anonymous has hacked over 2500 websites of Russian  Belarusian gov't, state media outlets, banks, hospitals, airports, companies  pro-russian 'hacking group' in support of #Ukraine. #FckPutin #FreeUkraine pic.twitter.com/NJZiLx5c0d

— Anonymous TV

Нагадаємо

На території Росії почали блокувати сайти незалежних ЗМІ. Першими під заборону потрапили Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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