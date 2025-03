Anonymous взломали уже 2,5 тысячи сайтов в России и Беларуси

Цитата

"После объявления "кибервойны" преступному режиму Кремля на поддержку Украины Anonymous сломал более 2500 веб-сайтов российской и белорусской власти, государственных СМИ, банков, больниц, аэропортов, компаний и пророссийских "хакерских групп", - говорится в сообщении.

#OpRussia: Since declaring 'cyber war' on Kremlin's criminal regime, #Anonymous has hacked over 2500 websites of Russian Belarusian gov't, state media outlets, banks, hospitals, airports, companies pro-russian 'hacking group' in support of #Ukraine. #FckPutin #FreeUkraine pic.twitter.com/NJZiLx5c0d

Напомним

На территории России стали блокировать сайты независимых СМИ. Первыми под запрет попали Медуза, BBC, Радио Свобода и Deutsche Welle.