От SWIFT отключили три белорусских банка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Банк развития Беларуси, "Белагропромбанк", а также банк "Дабрабит" официально отключены от системы SWIFT. Об этом сообщают белорусские СМИ, передает УНН.
Детали
Как отмечается, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими карточками "Белагропромбанка".
10 марта в "Белагропромбанке" заявили, что банк "продолжит работу в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций".
11 марта в Банке развития Беларуси назвали отключение от SWIFT "временным", а также сообщили, что "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".
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