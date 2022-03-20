От SWIFT отключили три белорусских банка

Детали

Как отмечается, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими карточками "Белагропромбанка".

10 марта в "Белагропромбанке" заявили, что банк "продолжит работу в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций".

11 марта в Банке развития Беларуси назвали отключение от SWIFT "временным", а также сообщили, что "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".

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