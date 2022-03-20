Кулеба: наступного тижня проти росії очікуються нові санкції

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"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже скоро. Наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", — зазначив він.

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Також Кулеба додав, що розіслав своїм колегам, від яких залежить конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.

Він відзначив такий напрямок роботи, як спонукання міжнародних компаній припинити роботу у росії.

"Ці компанії включають як великі продуктові на кшталт Nestle, або Danone, або Unilever - побутової хімії, або є дуже точкові компанії, наприклад, без яких росія не зможе робити свої ракети такими, щоб вони літали та влучали в цілі. Ми працюємо за всім спектром цих компаній, з усіма", - заявив глава МЗС.

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Від SWIFT відключили три білоруські банки.