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ЄС обговорить ембарго на російську нафту - Reuters

ЄС обговорить ембарго на російську нафту - Reuters

Київ • УНН

 • 128758 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. ЄС обговорить п'ятий пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну, зокрема, йтиметься про ембарго на російську нафту, президент США Джо Байден приєднається до переговорів, пише Reuters, інформує УНН.

Цитата

"Уряди країн Європейського Союзу розглянуть питання про те, чи запроваджувати нафтове ембарго щодо росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, на тлі того, як цього тижня вони збиратимуться з президентом США Джо Байденом на серію самітів, покликаних посилити відповідь Заходу Москві", - пише видання.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Деталі

Уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, перед тим, як Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включаючи Японію.

Як вказано, прагнучи домогтися виведення військ з України президентом росії Володимиром Путіним, ЄС разом із західними союзниками вже запровадив низку каральних санкцій, включаючи заморожування активів російського центрального банку. Кремль досі не змінив курсу щодо України через чотири раунди санкцій ЄС, запроваджених за останні три тижні, зокрема щодо 685 росіян та білорусів, а також щодо російських секторів фінансів та торгівлі.

"Це ставить перед блоком економічно найважчий вибір: чи націлюватися на російську нафту, як це зробили Сполучені Штати та Велика Британія, але не ЄС, що складається з 27 країн, враховуючи його залежність від російського газу", - відзначає видання.

Дипломати повідомили виданню, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на ембарго як на наступному логічному кроці, тоді як Німеччина застерігає від надто швидких дій через і так високі ціни на енергоносії в Європі.

Болгарія, яка майже повністю залежить від поставок газу від російського "Газпрому", заявила, що може домагатися відмови.

Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Голос Франції, яка головує у Раді ЄС, ймовірно, виявиться вирішальним, пише видання.

Дипломати заявили, що російська хімічна атака в Україні або потужне бомбардування столиці - Києва - може стати причиною енергетичного ембарго.

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