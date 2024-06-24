Европейская комиссия подозревает, что компания Apple с помощью своего магазина приложений Apple Store "незаконно подавляет конкуренцию". Теперь компании грозит штраф в размере до 10% от мирового годового дохода. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Детали

Регуляторы в Брюсселе считают, что производитель запрещает разработчикам свободно сообщать своим пользователям в приложениях об альтернативных способах оплаты.

Кроме того, Еврокомиссия расследует законность требований Apple, которая обязывает разработчиков платить 50 центов за каждое установленное приложение из сторонних магазинов приложений, если их приложением пользуются более 1 миллиона человек.

Предварительные выводы комиссии должны быть окончательно сформулированы в течение одного года с момента начала официального расследования в марте.

Новым лозунгом Apple должно стать"действовать иначе". Сегодня мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы убедиться, что Apple следует правилам DMA - заявил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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Еврокомиссия объявит результаты расследования до 25 марта 2025 года. Если Apple будет признана виновной, ей грозит штраф в размере до 10% от ее мирового годового дохода, а это означает, что любой штраф может исчисляться десятками миллиардов долларов.

В случае повторения нарушения штрафы могут вырасти до 20%.

Дополнение

Как отметили, в Financial Times, в Apple заявила, что "внесла ряд изменений в соответствии с DMA в ответ на отзывы разработчиков и Европейской комиссии".

Мы уверены, что наш план соответствует закону, и, по нашим оценкам, более 99 процентов разработчиков будут платить Apple такое же или меньшее вознаграждение в соответствии с новыми условиями ведения бизнеса, которые мы создали - говорится в заявлении компании.

Напомним

Еврокомиссия открыла официальное производство, чтобы оценить нарушала ли компания Meta, которая является владельцем соцсетей Facebook s Instagram, закон О цифровых услугах (DSA) в отношении несовершеннолетних/

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