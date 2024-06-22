Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

Apple откладывает продажи смартфонов с функциями искусственного интеллекта в ЕС. Об этом сообщает Apple, передает УНН.

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Технологический гигант Apple сообщил об отложении продаж своих смартфонов с интегрированными функциями искусственного интеллекта в странах ЕС из-за законодательства о цифровом рынке (DMA). Это решение было принято после анонса Apple Intelligence в июне, предусматривающего интеграцию искусственного интеллекта Chatgpt от OpenAI в телефоны Apple до конца года.

Законодательство ЕС накладывает обязательства на компании, имеющие доминирующее положение на рынке, чтобы их позиция не становилась непропорционально выше. Apple заявила о намерении сотрудничать с Европейской комиссией для нахождения решения, которое позволит внедрить новые функции без риска для безопасности данных пользователей.

Ранее в этом году Apple обязалась соблюдать требования DMA. Ожидается, что комиссия в ближайшее время объявит, соответствуют ли изменения, внесенные Apple, требованиям закона. Тем не менее, комиссар по конкуренции Маргрете Вестагер уже отметила, что меры Apple могут быть недостаточными.

Apple станет первой техкомпанией, которой выдвинут обвинения по цифровому законодательству ЕС